Європейські чемпіонати завершили сезон 2024-2025. В кожній із країн визначився чемпіон, а також команди, які відправляться на наступний сезон в єврокубки, повідомляє 24 Канал.

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Основна стадія

Таким чином, вже відомі всі команди, які напряму потрапили в основний етап Ліги чемпіонів. Згідно з форматом, прямі місця в турнірі отримали 29 команд, серед яких шість – з Англії. Повний список учасників такий:

  • АНГЛІЯ: Тоттенхем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл.
  • ІСПАНІЯ: Барселона, Реал, Атлетіко, Атлетік, Вільярреал.
  • ІТАЛІЯ: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус.
  • НІМЕЧЧИНА: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Д.
  • ФРАНЦІЯ: ПСЖ, Марсель, Монако.
  • НІДЕРЛАНДИ: ПСВ, Аякс.
  • ПОРТУГАЛІЯ: Спортінг.
  • БЕЛЬГІЯ: Юніон Сен-Жиллуаз.
  • ТУРЕЧЧИНА: Галатасарай.
  • ЧЕХІЯ: Славія.
  • ГРЕЦІЯ: Олімпіакос.

Кваліфікація

Ще 7 команд визначаться за підсумком кваліфікації, яка буде поділена на "Шлях чемпіонів" та "Шлях представників ліг". З останнього в турнір вийдуть два клуби. Претенденти та раунд їх старту наступні:

ПЛЕЙ-ОФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД
-
  • Ніцца (Франція)
  • Феєнорд (Нідерланди)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Фенербахче (Туреччина)
  • Вікторія (Чехія)
  • Рейнджерс (Шотландія)
  • Серветт (Швейцарія)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Бранн (Норвегія)
  • Панатінаїкос (Греція)
 -

У свою чергу ще 42 клуби розіграють п'ять путівок через "Шлях чемпіонів". Саме тут спробує пробитися в основний етап київське Динамо. Це перший випадок з сезону 2008-2009, коли чемпіон України не має гарантованого місця в основному етапі.

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Учасники та раунди старту команд з "Шляху чемпіонів":

ПЛЕЙ-ОФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД
  • Селтік (Шотландія)
  • Базель (Швейцарія)
  • Штурм (Австрія)
  • Буде-Глімт (Норвегія)
 -
  • Копенгаген (Данія)
  • Маккабі Т.-А. (Ізраїль)
  • Динамо (Україна)
  • Црвена Звезда (Сербія)
  • Рієка (Хорватія)
  • Лех (Польща)
  • Пафос (Кіпр)
  • Ференцварош (Угорщина)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Слован (Словаччина)
  • Мальме (Швеція)
  • Стяуа (Румунія)
  • Лудогорець (Болгарія)
  • Олімпія (Словенія)
  • Мілсамі (Молдова)
  • Дріта (Косово)
  • Кайрат (Казахстан)
  • КуПС (Фінляндія)
  • Шелбурн (Ірландія)
  • Ноа (Вірменія)
  • РФШ (Латвія)
  • Вікінгур (Фарери)
  • Зрінські (Боснія)
  • Брейдаблік (Ісландія)
  • Лінфілд (П. Ірландія)
  • Діфферданж (Люксембург)
  • Жальгіріс (Литва)
  • Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Іберія (Грузія)
  • Егнатія (Албанія)
  • Левадія (Естонія)
  • Динамо М (Білорусь)
  • Шкендія (П. Македонія)
  • Інтер Ескальдес (Андорра)
  • Нью-Сейнтс (Вельс)
  • Будучность (Чорногорія)
  • Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
  • Віртус (Сан-Марино)

Підопічним Шовковського для успіху необхідно пройти трьох суперників. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2025-2026 відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті на "Пушкаш Арені".