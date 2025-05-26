Чемпіонат України 2024-2025 підійшов до свого завершення. Після чотирирічної паузи чемпіонський титул повернувся до Динамо, яке пройшло сезон без поразок, повідомляє 24 Канал.

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Динамо в ЛЧ

Таким чином, кияни стануть єдиним представником України в Лізі чемпіонів. Через падіння УПЛ в Таблиці коефіцієнтів УЄФА від нашої країни в турнір потрапляє лише одна команда.

Свій шлях Динамо розпочне з другого раунду кваліфікації по "Шляху чемпіонів". Для потрапляння в основну стадію змагання "біло-синім" необхідно пройти трьох суперників.

Тим часом вже стали відомі потенційні опоненти киян на старті ЛЧ. Динамо опиниться серед сіяних команд, тому зустрінеться із кимось із 12-ти несіяних суперників:

Рієка (Хорватія)

Пафос (Кіпр)

Жальгіріс (Литва)

РФШ (Латвія)

Зрінські (Боснія і Герцеговина)

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

КуПС (Фінляндія)

Нью-Сейнтс (Вельс)

Дріта (Косово)

Брейдаблік (Ісландія)

Лінфілд (Північна Ірландія)

Будучность (Чорногорія)

При цьому варто зазначити, що у списку потенційних опонентів Динамо гарантовано будуть лише Рієка та Пафос. Інші десять клубів стартують з першого раунду кваліфікації, де будуть сіяними.

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Тому в разі невдачі на тій стадії когось із них можливим суперником киян стане команда, що перемогла сіяного суперника. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбудеться 18 червня, а самі матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Далі буде важче

В разі проходу цього раунду Динамо гарантує собі євроосінь в одному з єврокубків. Втім вже у третьому кваліфікаційному раунді кияни будуть несіяними, тому отримають в суперники переможців пар за участі наступних команд:

Копенгаген (Данія)

Црвена Звезда (Сербія)

Ференцварош (Угорщина)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Слован (Словаччина)

Карабах (Азербайджан)

А вже у останньому раунді кваліфікації серед суперників Динамо може бути Буде-Глімт (Норвегія), Селтік (Шотландія), Базель (Швейцарія) та Штурм (Австрія). Нагадаємо, що у попередньому сезоні Динамо вдалось пройти Партизан та Рейнджерс у кваліфікації.

Проте на останній стадії відбору програла Зальцбургу. Відзначимо, що через "Шлях чемпіонів", де гратиме Динамо, в основну стадію турніру потраплять п'ять команд. Фінал Ліги чемпіонів 2025-2026 відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті.