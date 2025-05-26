Чемпіонат України 2024-2025 підійшов до свого завершення. Після чотирирічної паузи чемпіонський титул повернувся до Динамо, яке пройшло сезон без поразок, повідомляє 24 Канал.
До теми Усі представники України у єврокубках: хто та де зіграє на євроарені
Динамо в ЛЧ
Таким чином, кияни стануть єдиним представником України в Лізі чемпіонів. Через падіння УПЛ в Таблиці коефіцієнтів УЄФА від нашої країни в турнір потрапляє лише одна команда.
Свій шлях Динамо розпочне з другого раунду кваліфікації по "Шляху чемпіонів". Для потрапляння в основну стадію змагання "біло-синім" необхідно пройти трьох суперників.
Тим часом вже стали відомі потенційні опоненти киян на старті ЛЧ. Динамо опиниться серед сіяних команд, тому зустрінеться із кимось із 12-ти несіяних суперників:
- Рієка (Хорватія)
- Пафос (Кіпр)
- Жальгіріс (Литва)
- РФШ (Латвія)
- Зрінські (Боснія і Герцеговина)
- Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
- КуПС (Фінляндія)
- Нью-Сейнтс (Вельс)
- Дріта (Косово)
- Брейдаблік (Ісландія)
- Лінфілд (Північна Ірландія)
- Будучность (Чорногорія)
При цьому варто зазначити, що у списку потенційних опонентів Динамо гарантовано будуть лише Рієка та Пафос. Інші десять клубів стартують з першого раунду кваліфікації, де будуть сіяними.
Читайте також На 68-му році життя помер ексгравець Динамо, який ставав чемпіоном СРСР
Тому в разі невдачі на тій стадії когось із них можливим суперником киян стане команда, що перемогла сіяного суперника. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбудеться 18 червня, а самі матчі – 22/23 та 29/30 липня.
Далі буде важче
В разі проходу цього раунду Динамо гарантує собі євроосінь в одному з єврокубків. Втім вже у третьому кваліфікаційному раунді кияни будуть несіяними, тому отримають в суперники переможців пар за участі наступних команд:
- Копенгаген (Данія)
- Црвена Звезда (Сербія)
- Ференцварош (Угорщина)
- Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Слован (Словаччина)
- Карабах (Азербайджан)
А вже у останньому раунді кваліфікації серед суперників Динамо може бути Буде-Глімт (Норвегія), Селтік (Шотландія), Базель (Швейцарія) та Штурм (Австрія). Нагадаємо, що у попередньому сезоні Динамо вдалось пройти Партизан та Рейнджерс у кваліфікації.
Проте на останній стадії відбору програла Зальцбургу. Відзначимо, що через "Шлях чемпіонів", де гратиме Динамо, в основну стадію турніру потраплять п'ять команд. Фінал Ліги чемпіонів 2025-2026 відбудеться 30 травня 2026 року в Будапешті.