Знаменитий футболіст та тренер помер на 68-му році життя. Причина смерті не розголошується, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу київського Динамо.

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Що відомо про Бережного

Олександр Бережний став гравцем київського Динамо у 1976 році. Тоді йому вдалось витиснути з основи киян відомого гравця Володимира Трошкіна.

На рахунку ексфутболіста 97 матчів та 11 голів у футболці "біло-синіх" за чотири сезони у клубі. У складі Динамо Олександр Миколайович ставав чемпіоном СРСР у 1977 році, а за рік разом зі столичним колективом завоював Кубок СРСР.

До слова. У 1976 році Олександр Бережний дебютував у збірній СРСР. У складі молодіжної національної команди став чемпіоном Європи у тому ж році.

Бережний встиг пограти у низці інших українських клубів. Олександр Миколайович виступав за Таврію, СКА, Зірку та черкаське Дніпро. Після завершення кар'єри жив у Києві.

Згодом Олександр Бережний став тренером. Останнім часом працював у столичній дитячо-юнацькій академії Зірка.