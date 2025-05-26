Чемпионат Украины 2024-2025 подошел к своему завершению. После четырехлетней паузы чемпионский титул вернулся к Динамо, которое прошло сезон без поражений, сообщает 24 Канал.

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Динамо в ЛЧ

Таким образом, киевляне станут единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Из-за падения УПЛ в Таблице коэффициентов УЕФА от нашей страны в турнир попадает лишь одна команда.

Свой путь Динамо начнет со второго раунда квалификации по "Пути чемпионов". Для попадания в основную стадию соревнования "бело-синим" необходимо пройти трех соперников.

Тем временем уже стали известны потенциальные оппоненты киевлян на старте ЛЧ. Динамо окажется среди сеяных команд, поэтому встретится с кем-то из 12-ти несеяных соперников:

Риека (Хорватия)

Пафос (Кипр)

Жальгирис (Литва)

РФШ (Латвия)

Зрински (Босния и Герцеговина)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

Нью-Сейнтс (Уэльс)

Дрита (Косово)

Брейдаблик (Исландия)

Линфилд (Северная Ирландия)

Будучность (Черногория)

При этом стоит отметить, что в списке потенциальных оппонентов Динамо гарантированно будут лишь Риека и Пафос. Остальные десять клубов стартуют с первого раунда квалификации, где будут сеяными.

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Поэтому в случае неудачи на той стадии кого-то из них возможным соперником киевлян станет команда, победившая сеяного соперника. Жеребьевка второго квалификационного раунда состоится 18 июня, а сами матчи – 22/23 и 29/30 июля.

Дальше будет труднее

В случае прохода этого раунда Динамо гарантирует себе евроосень в одном из еврокубков. Впрочем уже в третьем квалификационном раунде киевляне будут несеяными, поэтому получат в соперники победителей пар с участием следующих команд:

Копенгаген (Дания)

Црвена Звезда (Сербия)

Ференцварош (Венгрия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Слован (Словакия)

Карабах (Азербайджан)

А уже в последнем раунде квалификации среди соперников Динамо может быть Буде-Глимт (Норвегия), Селтик (Шотландия), Базель (Швейцария) и Штурм (Австрия). Напомним, что в предыдущем сезоне Динамо удалось пройти Партизан и Рейнджерс в квалификации.

Однако на последней стадии отбора проиграла Зальцбургу. Отметим, что через "Путь чемпионов", где будет играть Динамо, в основную стадию турнира попадут пять команд. Финал Лиги чемпионов 2025-2026 состоится 30 мая 2026 года в Будапеште.