За підсумками турнірної таблиці стало відомо, хто зіграє у єврокубках. Всього 4 команди представлятимуть Україну на європейській арені у наступному сезоні, повідомляє 24 канал.

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Ліга чемпіонів

Вперше за тривалий час чинний переможець УПЛ не потрапить одразу в основну сітку Ліги чемпіонів. Причина полягає у тому, що українська асоціація опустилась нижче за 15 місце у таблиці коефіцієнтів.

Тому Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. "Біло-сині" зіграють свої перші матчі на шляху до основної сітки турніру 22-30 липня. Всього кияни мають обіграти трьох суперників,

Ліга Європи

Шахтар у сезоні 2024/2025 став переможцем Кубка України. Таким чином "гірники" стартують у Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.

Матчі відбудуться 10-17 липня. На своєму шляху донеччани мають пройти чотирьох опонентів.

Ліга конференцій

У Лізі конференцій від України зіграють 2 клуби – Олександрія (2 місце) та Полісся (4-місце). "Містяни" та "вовки" розпочнуть турнір з другого кваліфікаційного раунду, матчі відбудуться 24-31 липня.

Щоб потрапити в основу турнірну сітку Олександрія та Полісся повинні пройти трьох суперників.