Европейские чемпионаты завершили сезон 2024-2025. В каждой из стран определился чемпион, а также команды, которые отправятся на следующий сезон в еврокубки, сообщает 24 Канал.
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Основная стадия
Таким образом, уже известны все команды, которые напрямую попали в основной этап Лиги чемпионов. Согласно формату, прямые места в турнире получили 29 команд, среди которых шесть – из Англии. Полный список участников таков:
- АНГЛИЯ: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл.
- ИСПАНИЯ: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал.
- ИТАЛИЯ: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус.
- ГЕРМАНИЯ: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д.
- ФРАНЦИЯ: ПСЖ, Марсель, Монако.
- НИДЕРЛАНДИЯ: ПСВ, Аякс.
- ПОРТУГАЛИЯ: Спортинг.
- БЕЛЬГИЯ: Юнион Сен-Жиллуаз.
- ТУРЕЦИЯ: Галатасарай.
- ЧЕХИЯ: Славия.
- ГРЕЦИЯ: Олимпиакос.
Квалификация
Еще 7 команд определятся по итогам квалификации, которая будет поделена на "Путь чемпионов" и "Путь представителей лиг". С последнего в турнир выйдут два клуба. Претенденты и раунд их старта следующие:
|ПЛЕЙ-ОФФ
|3 КВ. РАУНД
|2 КВ. РАУНД
|1 КВ. РАУНД
|-
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|-
В свою очередь еще 42 клуба разыграют пять путевок через "Путь чемпионов". Именно здесь попытается пробиться в основной этап киевское Динамо. Это первый случай с сезона 2008-2009, когда чемпион Украины не имеет гарантированного места в основном этапе.
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Участники и раунды старта команд с "Пути чемпионов":
|ПЛЕЙ-ОФФ
|3 КВ. РАУНД
|2 КВ. РАУНД
|1 КВ. РАУНД
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|-
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Подопечным Шовковского для успеха необходимо пройти трех соперников. Напомним, что финал Лиги чемпионов 2025-2026 состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на "Пушкаш Арене".