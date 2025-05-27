Европейские чемпионаты завершили сезон 2024-2025. В каждой из стран определился чемпион, а также команды, которые отправятся на следующий сезон в еврокубки, сообщает 24 Канал.

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Основная стадия

Таким образом, уже известны все команды, которые напрямую попали в основной этап Лиги чемпионов. Согласно формату, прямые места в турнире получили 29 команд, среди которых шесть – из Англии. Полный список участников таков:

  • АНГЛИЯ: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл.
  • ИСПАНИЯ: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал.
  • ИТАЛИЯ: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус.
  • ГЕРМАНИЯ: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д.
  • ФРАНЦИЯ: ПСЖ, Марсель, Монако.
  • НИДЕРЛАНДИЯ: ПСВ, Аякс.
  • ПОРТУГАЛИЯ: Спортинг.
  • БЕЛЬГИЯ: Юнион Сен-Жиллуаз.
  • ТУРЕЦИЯ: Галатасарай.
  • ЧЕХИЯ: Славия.
  • ГРЕЦИЯ: Олимпиакос.

Квалификация

Еще 7 команд определятся по итогам квалификации, которая будет поделена на "Путь чемпионов" и "Путь представителей лиг". С последнего в турнир выйдут два клуба. Претенденты и раунд их старта следующие:

ПЛЕЙ-ОФФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД
-
  • Ницца (Франция)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Бенфика (Португалия)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Виктория (Чехия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Серветт (Швейцария)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Бранн (Норвегия)
  • Панатинаикос (Греция)
 -

В свою очередь еще 42 клуба разыграют пять путевок через "Путь чемпионов". Именно здесь попытается пробиться в основной этап киевское Динамо. Это первый случай с сезона 2008-2009, когда чемпион Украины не имеет гарантированного места в основном этапе.

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Участники и раунды старта команд с "Пути чемпионов":

ПЛЕЙ-ОФФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД
  • Селтик (Шотландия)
  • Базель (Швейцария)
  • Штурм (Австрия)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
 -
  • Копенгаген (Дания)
  • Маккаби Т.-А. (Израиль)
  • Динамо (Украина)
  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Риека (Хорватия)
  • Лех (Польша)
  • Пафос (Кипр)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Слован (Словакия)
  • Мальме (Швеция)
  • Стяуа (Румыния)
  • Лудогорец (Болгария)
  • Олимпия (Словения)
  • Милсами (Молдова)
  • Дрита (Косово)
  • Кайрат (Казахстан)
  • КуПС (Финляндия)
  • Шелбурн (Ирландия)
  • Ноа (Армения)
  • РФШ (Латвия)
  • Викингур (Фареры)
  • Зрински (Босния)
  • Брейдаблик (Исландия)
  • Линфилд (С. Ирландия)
  • Дифферданж (Люксембург)
  • Жальгирис (Литва)
  • Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Иберия (Грузия)
  • Эгнатия (Албания)
  • Левадия (Эстония)
  • Динамо М (Беларусь)
  • Шкендия (С. Македония)
  • Интер Эскальдес (Андорра)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Будучность (Черногория)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Виртус (Сан-Марино)

Подопечным Шовковского для успеха необходимо пройти трех соперников. Напомним, что финал Лиги чемпионов 2025-2026 состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на "Пушкаш Арене".