Европейские чемпионаты завершили сезон 2024-2025. В каждой из стран определился чемпион, а также команды, которые отправятся на следующий сезон в еврокубки, сообщает 24 Канал.

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Основная стадия

Таким образом, уже известны все команды, которые напрямую попали в основной этап Лиги чемпионов. Согласно формату, прямые места в турнире получили 29 команд, среди которых шесть – из Англии. Полный список участников таков:

АНГЛИЯ : Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл.

: Тоттенхэм, Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл. ИСПАНИЯ : Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал.

: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик, Вильярреал. ИТАЛИЯ : Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус.

: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус. ГЕРМАНИЯ : Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д.

: Бавария, Байер, Айнтрахт, Боруссия Д. ФРАНЦИЯ : ПСЖ, Марсель, Монако.

: ПСЖ, Марсель, Монако. НИДЕРЛАНДИЯ : ПСВ, Аякс.

: ПСВ, Аякс. ПОРТУГАЛИЯ : Спортинг.

: Спортинг. БЕЛЬГИЯ : Юнион Сен-Жиллуаз.

: Юнион Сен-Жиллуаз. ТУРЕЦИЯ : Галатасарай.

: Галатасарай. ЧЕХИЯ : Славия.

: Славия. ГРЕЦИЯ: Олимпиакос.

Квалификация

Еще 7 команд определятся по итогам квалификации, которая будет поделена на "Путь чемпионов" и "Путь представителей лиг". С последнего в турнир выйдут два клуба. Претенденты и раунд их старта следующие:

ПЛЕЙ-ОФФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД - Ницца (Франция)

(Франция) Фейеноорд (Нидерланды)

(Нидерланды) Бенфика (Португалия)

(Португалия) Брюгге (Бельгия)

(Бельгия) Фенербахче (Турция) Виктория (Чехия)

(Чехия) Рейнджерс (Шотландия)

(Шотландия) Серветт (Швейцария)

(Швейцария) Зальцбург (Австрия)

(Австрия) Бранн (Норвегия)

(Норвегия) Панатинаикос (Греция) -

В свою очередь еще 42 клуба разыграют пять путевок через "Путь чемпионов". Именно здесь попытается пробиться в основной этап киевское Динамо. Это первый случай с сезона 2008-2009, когда чемпион Украины не имеет гарантированного места в основном этапе.

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Участники и раунды старта команд с "Пути чемпионов":

ПЛЕЙ-ОФФ 3 КВ. РАУНД 2 КВ. РАУНД 1 КВ. РАУНД Селтик (Шотландия)

(Шотландия) Базель (Швейцария)

(Швейцария) Штурм (Австрия)

(Австрия) Буде-Глимт (Норвегия) - Копенгаген (Дания)

(Дания) Маккаби Т.-А. (Израиль)

(Израиль) Динамо (Украина)

(Украина) Црвена Звезда (Сербия)

(Сербия) Риека (Хорватия)

(Хорватия) Лех (Польша)

(Польша) Пафос (Кипр)

(Кипр) Ференцварош (Венгрия)

(Венгрия) Карабах (Азербайджан)

(Азербайджан) Слован (Словакия) Мальме (Швеция)

(Швеция) Стяуа (Румыния)

(Румыния) Лудогорец (Болгария)

(Болгария) Олимпия (Словения)

(Словения) Милсами (Молдова)

(Молдова) Дрита (Косово)

(Косово) Кайрат (Казахстан)

(Казахстан) КуПС (Финляндия)

(Финляндия) Шелбурн (Ирландия)

(Ирландия) Ноа (Армения)

(Армения) РФШ (Латвия)

(Латвия) Викингур (Фареры)

(Фареры) Зрински (Босния)

(Босния) Брейдаблик (Исландия)

(Исландия) Линфилд (С. Ирландия)

(С. Ирландия) Дифферданж (Люксембург)

(Люксембург) Жальгирис (Литва)

(Литва) Хамрун Спартанс (Мальта)

(Мальта) Иберия (Грузия)

(Грузия) Эгнатия (Албания)

(Албания) Левадия (Эстония)

(Эстония) Динамо М (Беларусь)

(Беларусь) Шкендия (С. Македония)

(С. Македония) Интер Эскальдес (Андорра)

(Андорра) Нью-Сейнтс (Уэльс)

(Уэльс) Будучность (Черногория)

(Черногория) Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

(Гибралтар) Виртус (Сан-Марино)

Подопечным Шовковского для успеха необходимо пройти трех соперников. Напомним, что финал Лиги чемпионов 2025-2026 состоится 30 мая 2026 года в Будапеште на "Пушкаш Арене".