В начале мая в Лиге чемпионов 2024-2025 определились команды-финалисты. Интер в сверхрезультативных битвах прошел Барселону, тогда как ПСЖ одолел Арсенал.

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Третий финал Ковача

Тем временем стал известен судья на решающую встречу турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА. Им стал 40-летний арбитр из Румынии Иштван Ковач.

Его ассистентами будут также румыны Михай Марика и Ференц Тунеги, тогда как четвертым рефери станет португалец Жоау Педру Пинейру. На VAR будут работать нидерландцы Деннис Хиглер и Паулюс ван Бокель, а также еще один земляк Ковача Кетелин Попа.

Для Иштвана это будет уже третий еврокубковый финал в карьере. В прошлом году Ковач судил финал Лиги Европы, где Аталанта разгромила Байер (3:0), а в 2022-м он работал на решающем матче Лиги конференций между Ромой и Фейеноордом (1:0).

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Таким образом, Ковач является фартовым судьей для итальянцев, что может радовать фанатов Интера. Также в этом сезоне Иштван судил в победном матче "змеев" против Арсенала (1:0). Также в этом сезоне румын дважды отсудил матчи с участием ПСЖ,

В основной стадии парижане уступили Баварии, но в 1/8 финала Ковач зафиксировал проход французов в серии пенальти против Ливерпуля. Финал Лиги чемпионов-2025 состоится 31 мая в Мюнхене.