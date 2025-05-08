В Лиге чемпионов 2024-2025 определились финалисты турнира. Первым стал Интер, который в горячих полуфинальных битвах выбил Барселону. Его соперником в решающем матче станет ПСЖ.

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Французы дважды одолели лондонский Арсенал и попали в свой пятый еврокубковый финал в истории. 24 Канал вспоминает, как ПСЖ ранее играл в решающих матчах на международной арене.

Кубок обладателей Кубков 1995-1996. ПСЖ – Рапид 1:0

К середине 90-х ПСЖ не хватал звезд с неба и имел только одно чемпионство. Мощный толчок команде дал Луис Фернандес, который вывел парижан в их первый еврофинал.

В Кубке Кубков команда на своем пути одолела мощные в то время Парму и Депортиво. В финале же в соперниках был сенсационный Рапид, который не стал проблемой для ПСЖ. Единственный гол от Нготти принес ПСЖ трофей.

Обзор матча ПСЖ – Рапид:

Суперкубок УЕФА-1996. Ювентус – ПСЖ 6:1/3:1

На то время не победители Кубка УЕФА, а именно триумфаторы Кубка Кубков выходили на Суперкубок УЕФА. ПСЖ попал на сильный Ювентус Марчело Липпи, который выиграл Лигу чемпионов.

Борьбы в Суперкубке не получилось. Туринцы забили девять голов в двух играх и легко добыли трофей. За парижан в обоих матчах отличился бразилец Раи и в обоих случаях – с пенальти.

Кубок обладателей Кубков 1996-1997. Барселона – ПСЖ 1:0

Уже через год парижане сменили тренера на Рикардо Гомеса. Однако это не помешало второй сезон подряд выйти в финал Кубка Кубков. Путь к финалу не был полон топ-команд, но в полуфинале французы выбили Ливерпуль.

А вот в решающем матче против Барселоны ПСЖ был явным аутсайдером. Впрочем парижане смогли дать бой звездной команде Бобби Робсона, однако проиграли в один мяч. Его перед перерывом с пенальти забил легендарный Роналдо. Тот, что "Зубастик".

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Лига чемпионов 2019-2010. Бавария – ПСЖ 1:0

Впервые попасть в финал ЛЧ парижанам удалось уже в эпоху катарских владельцев. Произошло это в ковидный сезон, когда доигровку турнира сместили аж на август.

Команда Томаса Тухеля в группе уверенно прошла Реал, Брюгге и Галатасарай с показателем в 16 очков из 18-ти возможных. В плей-офф же был близок вылет от Боруссии после 1:2 на выезде. Но парижане оформили камбэк во второй игре (2:0).

Дальше были проходы Аталанты и Лейпцига, причем с первыми был очередной камбэк. Итальянцы до последнего вели 1:0, но умудрились пропустить дважды в компенсированное время. В конце концов в решающем матче ПСЖ сошелся с невероятной Баварией с Левандовским.

Несмотря на явный статус фаворита команда Флика не имела ощутимого преимущества в финале. Парижане имели достаточно моментов для победы, однако немцев спасал Нойер. В конце концов единственный гол от Комана (кстати, экс-игрока ПСЖ) оставил подопечных Тухеля без трофея.

Видеообзор матча Бавария – ПСЖ: