В среду, 7 мая, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал. В двух поединках парижане одолели "канониров".

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Страшная ночь в Париже

Тысячи парижских болельщиков собрались на праздновании выхода своей команды в финал Лиги чемпионов, однако во время вечеринки в толпу въехал автомобиль. Известно, что три человека ранены, пишет 24 канал со ссылкой на Le Parisien.

По данным полиции 43 человека были арестованы во время празднования победы ПСЖ.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно черный седан, который по неизвестным причинам въехал в толпу, сбив с ног нескольких человек. Одна из жертв была госпитализирована экстренными службами как абсолютно неотложная. Двое других находятся в относительно нормальном состоянии.

После инцидента десятки болельщиков пешком преследовали автомобиль, который был найден сгоревшим в нескольких метрах от места происшествия. Неизвестно, были ли арестованы лица, находившиеся в машине.

В том же районе Елисейских полей сотрудники полиции также стали мишенью для снарядов и минометного огня со стороны некоторых сторонников. Были повреждены магазины и автомобили.

Немного ранее в районе парка Принсов также происходили радостные сцены, но без каких-либо серьезных инцидентов. После финального свистка некоторые из них попытались захватить кольцевую дорогу возле Порта де Сен-Клу, но были оттеснены сотрудниками CRS.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Интером. Матч состоится 31 мая в Мюнхене.