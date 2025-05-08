У середу, 7 травня, на стадіоні "Парк-де-Пренс" у Парижі відбувся другий півфінальний матч Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал. У двох поєдинках парижани здолали "канонірів".

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Страшна ніч у Парижі

Тисячі паризьких уболівальників зібралися на святкуванні виходу своєї команди у фінал Ліги чемпіонів, однак під час вечірки у товпу в'їхав автомобіль. Відомо, що три людини поранені, пише 24 канал з посиланням на Le Parisien.

За даними поліції 43 людини були заарештовані під час святкування перемоги ПСЖ.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно чорний седан, який з невідомих причин в'їхав у натовп, збивши з ніг кількох людей. Одна з жертв була госпіталізована екстреними службами як абсолютно невідкладна. Двоє інших перебувають у відносно нормальному стані.

Після інциденту десятки вболівальників пішки переслідували автомобіль, який був знайдений згорілим за кілька метрів від місця події. Невідомо, чи були заарештовані особи, які перебували в машині.

У тому ж районі Єлисейських полів співробітники поліції також стали мішенню для снарядів і мінометного вогню з боку деяких прихильників. Були пошкоджені магазини та автомобілі.

Трохи раніше в районі парку Принсів також відбувалися радісні сцени, але без будь-яких серйозних інцидентів. Після фінального свистка деякі з них спробували захопити кільцеву дорогу біля Порта де Сен-Клу, але були відтіснені співробітниками CRS.

Відзначимо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з Інтером. Матч відбудеться 31 травня у Мюнхені.