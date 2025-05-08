Ще на стадії чвертьфіналу турнір залишив мадридський Реал – чинний переможець Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" не зумів захистити титул, а тому володарем трофея стане інший клуб, пише 24 Канал.

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Інтер вибив Барселону з Ліги чемпіонів

Півфінальна пара Інтер – Барселона могла прикрасити фінал Ліги чемпіонів. Однак суперникам довелося визначити сильнішого на стадії півфіналу.

У першому поєдинку гранди Італії та Іспанії зіграли внічию (3:3), залишивши інтригу на матч-відповідь. Друга зустріч за драматургією перевершила усі очікування. У Мілані суперники влаштували гольову перестрілку, в якій фортуна посміхнулася підопічним Сімоне Індзагі. "Нерадзуррі" перемогли Барселону з рахунком 4:3.

Для Інтера цей фінал стане сьомим в історії клубу. "Змії" вигравали тричі титул: 1964, 1965 та 2010. У трьох вирішальних матчах "нерадзуррі" зазнавали поразок: 1967, 1972, 2023.

Головний тренер Інтернаціонале Сімоне Індзагі вдруге вивів свою команду у фінал. У 2023 році його підопічні мінімально поступилися Манчестер Сіті (0:1).

ПСЖ не пустив Арсенал Зінченка у фінал ЛЧ

Другий учасник фіналу Ліги чемпіонів визначився у Парижі. У першому матчі "червоно-сині" мінімально обіграли Арсенал. В дебюті матчі переможний гол забив Дембеле.

"Каноніри" сподівалися здобути реванш на "Парк-де-Пренс". Витримавши стартовий штурм, "парижани" забили гол на 27-й хвилині. Результативним ударом відзначився Руїс.

У другому таймі суперники обмінялися голами. На удар Хакімі "каноніри" відповіли влучним пострілом Сака. Попри фінальний штурм Арсенал не зумів досягти більшого. Команда Луїса Енріке здобула перемогу з рахунком 2:1.

Парі Сен-Жермен вдруге у своїй історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. У 2020 році "червоно-сині" поступилися Баварії з рахунком 0:1.

Дата та місце фіналу ЛЧ-2024/25

Фінал Ліги чемпіонів Інтер – ПСЖ відбудеться у суботу, 31 травня 2025 року. Поєдинок пройде у німецькому Мюнхені на "Альянц-Арені". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед початком матчу виступить американський гурт Linkin Park, який стане хедлайнером церемонії відкриття.