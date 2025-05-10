Уже определились финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы. Накануне решающих игр искусственный интеллект проанализировал шансы участников на завоевание трофея.

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Прогноз от ИИ

Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятных чемпионов в этих турнирах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst. Согласно результатам, оба финала должны быть очень конкурентными.

В противостоянии ПСЖ и Интера минимальным фаворитом считается чемпион Франции. Шансы команды Луиса Энрике на триумф в Лиге чемпионов составляют 53,6% против 46,4% у подопечных Симоне Индзаги.



Шансы финалистов на победу в ЛЧ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Еще интереснее прогноз на победителя Лиги Европы, где встретятся Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, которые провалились в Английской Премьер-лиге. Искусственный интеллект считает, что фаворит практически отсутствует, отдав минимальное преимущество "красным дьяволам" – 50,7% против 49,3%.

Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в ЛЕ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао на "Сан-Мамес", а Лиги чемпионов – 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене. Действующими победителями турниров являются Аталанта и Реал соответственно.