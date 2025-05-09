Впервые в истории решающий кубковый поединок будет принимать Житомир. Стартовый свисток на Центральном стадионе прозвучит в 18:30.

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Где смотреть матч Шахтер – Динамо

До этого украинское "Классическое" десять раз становилось финалом национального Кубка. Каждый клуб в этих противостояниях добыл по пять трофеев.

Будущую игру между гегемонами украинского футбола можно будет посмотреть бесплатно, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ. Она будет в свободном доступе на ютуб-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт".

К слову. В полуфинале "горняки" одолели Полесье, а киевляне – Буковину. Действующим обладателем Кубка является донецкий Шахтер.

Напомним, что последнее "Классическое" состоялось 27 апреля. Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.