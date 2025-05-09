После неудач Шахтера в сети активно распространялась информация относительно возможной отставки Марино Пушича. Ожидается, что наставник может покинуть клуб уже в конце текущего сезона.

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Туран ведет переговоры с Шахтером

Турецкий специалист в будущем хочет возглавить "Атлетик", заменив на посту главного тренера Диего Симеоне, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

Туран сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после спортивный директор Шахтера Дарио Срна встретился с ним в Стамбуле.

Справка. Шахтер занимает третью позицию в турнирной таблице УПЛ.

Отметим, что турецкий специалист возглавляет Эюпспор с 2023 года, что стало его первым тренерским опытом. Сейчас команда находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.