Після невдач Шахтаря в мережі активно поширювалася інформація щодо можливої відставки Маріно Пушича. Очікується, що наставник може покинути клуб вже наприкінці поточного сезону.

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Туран веде перемовини з Шахтарем

Турецький фахівець у майбутньому хоче очолити Атлетіко, замінивши на посаді головного тренера Дієго Сімеоне, пише 24 канал з посиланням на AS.

Туран спочатку провів переговори з представниками українського клубу в Лондоні, де сторони наблизилися до угоди, а після спортивний директор Шахтаря Даріо Срна зустрівся з ним у Стамбулі.

Довідка. Шахтар посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ.

Відзначимо, що турецький фахівець очолює Еюпспор з 2023 року, що стало його першим тренерським досвідом. Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.