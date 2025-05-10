Вже визначилися фіналісти Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Напередодні вирішальних ігор штучний інтелект проаналізував шанси учасників на здобуття трофея.

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Прогноз від ШІ

Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів і назвав найбільш ймовірних чемпіонів у цих турнірах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst. Згідно з результатами, обидва фінали мають бути дуже конкурентними.

У протистоянні ПСЖ та Інтера мінімальним фаворитом вважається чемпіон Франції. Шанси команди Луїса Енріке на тріумф у Лізі чемпіонів становлять 53,6% проти 46,4% у підопічних Сімоне Індзагі.



Шанси фіналістів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Ще цікавішим є прогноз на переможця Ліги Європи, де зустрінуться Тоттенгем і Манчестер Юнайтед, які провалилися в Англійській Прем'єр-лізі. Штучний інтелект вважає, що фаворит практично відсутній, віддавши мінімальну перевагу "червоним дияволам" – 50,7% проти 49,3%.

Суперкомп'ютер оцінив шанси клубів на перемогу в ЛЄ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи відбудеться 21 травня в Більбао на "Сан-Мамес", а Ліги чемпіонів – 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені. Чинними переможцями турнірів є Аталанта та Реал відповідно.