На початку травня в Лізі чемпіонів 2024-2025 визначились команди-фіналісти. Інтер у надрезультативних битвах пройшов Барселону, тоді як ПСЖ здолав Арсенал.

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Третій фінал Ковача

Тим часом став відомий суддя на вирішальну зустріч турніру, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА. Ним став 40-річний арбітр з Румунії Іштван Ковач.

Його асистентами будуть також румуни Міхай Маріка та Ференц Тунегі, тоді як четвертим рефері стане португалець Жоау Педру Пінейру. На VAR працюватимуть нідерландці Денніс Хіглер та Паулюс ван Бокель, а також ще один земляк Ковача Кетелін Попа.

Для Іштвана це буде вже третій єврокубковий фінал в кар'єрі. Минулого року Ковач судив фінал Ліги Європи, де Аталанта розгромила Баєр (3:0), а у 2022-му він працював на вирішальному матчі Ліги конференцій між Ромою та Феєнордом (1:0).

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Таким чином, Ковач є фартовим суддею для італійців, що може тішити фанатів Інтера. Також цього сезону Іштван судив у переможному матчі "зміїв" проти Арсеналу (1:0). Також цього сезону румун двічі відсудив матчі за участі ПСЖ,

В основній стадії парижани поступились Баварії, але в 1/8 фіналу Ковач зафіксував прохід французів в серії пенальті проти Ліверпуля. Фінал Ліги чемпіонів-2025 відбудеться 31 травня у Мюнхені.