29 травня у Львові розпочалась цікава подія для українського футболу – "турне трьох Золотих м’ячів". Вперше в історії три українські володарі нагороди представлять трофеї разом, повідомляє 24 Канал.

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Думка Шевченка

Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко представлять свої титули в 11 українських містах. Це подарунок українцям від компанії ROZETKA, яка святкує своє 20-річчя.

Під час церемонії Андрій Шевченко прокоментував і майбутній фінал Ліги чемпіонів. Голова УАФ не визначився зі своїм фаворитом, але чекає на дуже яскравий матч.

Я думаю, буде яскравий футбол. Це дві команди, які грають трошки в різні стилі. Інтер – дуже гарна команда, яка вже вдруге потрапляє у фінал. ПСЖ за останні роки дуже сильно проявив себе. Фінал буде дуже яскравим. Думаю, виграє команда, яка краще буде підготовлена,

– заявив Шевченко.

Метою проєкту є надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого, якщо ти гориш своєю справою. Саме тому слоган турне такий: "Наступний золотий м'яч – твій".

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Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2025 пройде 31 травня у Мюнхені. В битві за трофей зійдуться французький ПСЖ та італійський Інтер. Початок – о 22:00 за київським часом.