Во Львове 29 мая стартовало выдающееся событие для футбола Украины. Именно из этого города началось "турне трех Золотых мячей". Впервые в истории отечественные обладатели награды свои трофеи представят вместе в разных городах Украины, сообщает 24 Канал.

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Мнение Беланова

Участие в мероприятии приняли Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. Первый выиграл награду в 1975 году, второй – в 1986-м, тогда как действующий глава УАФ – в 2004-м. Мероприятие организовано компанией "ROZETKA", которая празднует свое 20-летие.

Цель проекта – вдохновить юных украинцев заниматься футболом и показать, что нет ничего невозможного. Слоган турне: "Следующий Золотой мяч – твой".

Во время выставки в центре Львова Игоря Беланова спросили о предстоящем финале Лиги чемпионов. Легенда Динамо рассказал, за какую команду будет болеть в этой игре.

Там две такие команды непредсказуемые. Я буду болеть за ПСЖ, они мне немножко больше нравятся. Интер не так хорошо играет, но вы видите ... Я вообще думал, что выиграет Барселона. Но ведь видите, как оно происходит,

– заявил Беланов.

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Напомним, что ПСЖ занял лишь 15 место в основном этапе ЛЧ, но в плей-офф сумел пройти Брест, Ливерпуль, Астон Виллу и Арсенал. Интер же был четвертым на этапе лиги. После этого подопечные Индзаги выбили Фейеноорд, Баварию и Барселону.

Финал Лиги чемпионов-2025 пройдет 31 мая в Мюнхене. В битве за трофей сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер. Начало – в 22:00 по киевскому времени.