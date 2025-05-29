9 жовтня 1999-го року Андрій Шевченко забив один зі своїх найпам'ятніших голів у кар'єрі. До 87-ї хвилини Росія вела у рахунку 1:0 завдяки голу Карпіна.

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Як Шевченко забивав Росії

За три хвилини до кінця основного часу Україна заробила право на штрафний, який взявся виконувати Шевченко. Нападник зробив передачу у воротарський майданчик, де Філімонов закинув м'яч у свої ворота. Російський голкіпер допустився однієї із найкурйозніших помилок у футболі.

Шевченко встановив остаточний рахунок зустрічі 1:1 та вивів Україну у стикові матчі за право виходу у фінальну частину Євро-2000. На жаль, за двома поєдинками "синьо-жовті" поступились Словенії 2:3.

Андрій Шевченко пригадав пам'ятний гол у ворота російської збірної, передає 24 Канал.

Це приємний момент. Дуже незабутній момент. Головне тоді був результат. Ми не мали права програти Росії, і впорались із завданням. Ми добились результату. Гадаю, уся країна була вдячна нам за це. Якщо усі так пам'ятають мій гол, це означає, що він став таким символом, тому я пишаюсь дуже ним,

– сказав колишній нападник "синьо-жовтих".

Відео голу Шевченка у ворота Росії

Відзначимо, що за спиною Андрія Шевченка 48 голів та 9 асистів у 111-ти матчах за збірну України з футболу. Андрій Миколайович попрощався із футболом після домашнього Євро-2012. Його останнім клубом у кар'єрі було київське Динамо.