Сборная Украины сыграла свой третий матч в 2025 году. В рамках подготовки к отбору на ЧМ-2026 команда Сергея Реброва 7 июня провела матч против Канады – одного из хозяев этого Мундиаля, сообщает 24 Канал.

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Вторая дуэль Канады против Украины в истории

До 7 июня 2025 года сборные Канады и Украины играли между собой лишь однажды. Тот предыдущий матч датирован 2010-м годом, когда команды сошлись в товарищеской встрече на легендарном стадионе имени Валерия Лобановского. "Кленовые листья" забрали первый тайм 0:2. После перерыва "сине-желтые" смогли сравнять цифры на табло благодаря голам Артема Милевского и нынешнего предателя страны Анатолия Тимощука.

Украинские казаки расписали боевую ничью 2:2.

Отметим, что в рамках товарищеского турнира в Канаде подопечные Сергея Реброва также сыграют против Новой Зеландии, с которой в своей истории пока еще не встречались.

Канада – Украина 4:2

Голы: Дэвид, 4, 24, Эммануэль, 31, Бьюкенен, 82 – Забарный, 89, Зинченко, 90+2 (п)

Уже на 4-й минуте встречи счет был открыт. К сожалению, Трубин вынул мяч из собственных владений после удара Дэвида. Канада очень быстро повела в матче 1:0.

"Сине-желтые" могли быстро сравнивать счет. Если бы Судаков переиграл Крепо. Прекрасную возможность упустил лидер донецкого Шахтера.

Вместо этого подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Ровно через 20 минут после первого гола "кленовые листья" удвоили свое преимущество в Торонто 2:0. Дэвид остроумным ударом головой в дальнюю девятку увеличил счет.

На 31-й минуте Эммануэль довел цифры на табло до неприличных в первом тайме 3:0. Бондарь обрезался в защите, когда хотел отдать передачу на Забарного. Эммануэль перехватил пас, вышел один на один с Трубиным и сделал счет встречи 3:0.

До перерыва "сине-желтые" так и не смогли забить хотя бы гол престижа. Провальный первый тайм был в исполнении подопечных Сергея Реброва.

"Сине-желтые" проснулись только в конце матча

После перерыва тренерский штаб сборной Украины не сделал ни одной замены. На старте второй половины матча два неплохих момента были у Яремчука, но забить Роману не удалось.

Команда Реброва пыталась взять мяч под контроль после нескольких изменений составе. Однако хозяева поля играли очень компактно, не создавая свободных зон для украинцев.

На 72-й минуте Судаков откликнулся на передачу с фланга от Тымчика, но пробил головой выше ворот.

Канада ответила неточным ударом автора дубля Дэвида. Какой-то хаос был в обороне украинской сборной.

На 78-й минуте хозяева были близки к четвертому голу. Лишь стойка спасла Трубина от еще одного пропущенного мяча.

Через четыре минуты канадцы таки увеличили свое преимущество. Бьюкенен воспользовался неудачным ударом головой партнера по сборной после подачи с углового, эффектно сыграв в падении ногой – 4:0.

На этом канадцы остановились. Зато украинцы отквитали один мяч благодаря голу Забарного.

Уже в компенсированное к матчу время мяч нашел руку одного из игроков сборной Канады в штрафной хозяев. Зинченко сам заработал пенальти и сам его исполнил – 4:2.

Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Канады 4:2.

Свой второй матч Украина на турнире в Канаде сыграет 11 июня (начало – в 00:00) против сборной Новой Зеландии.