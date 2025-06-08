Збірна України відіграла свій третій матч у 2025 році. В рамках підготовки до відбору на ЧС-2026 команда Сергія Реброва 7 червня провела матч проти Канади – одного з господарів цього Мундіалю, повідомляє 24 Канал.

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Друга дуель Канади проти України в історії

До 7 червня 2025 року збірні Канади та України грали між собою лише одного разу. Той попередній матч датований 2010-м роком, коли команди зійшлись у товариській зустрічі на легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського. "Кленові листки" забрали перший тайм 0:2. По перерві "синьо-жовті" змогли зрівняти цифри на табло завдяки голам Артема Мілевського та нинішнього зрадника країни Анатолія Тимощука.

Українські козаки розписали бойову нічию 2:2.

Відзначимо, що у рамках товариського турніру у Канаді підопічні Сергія Реброва також зіграють проти Нової Зеландії, з якою у своїй історії поки що ще не зустрічались.

Канада – Україна 4:2

Голи: Девід, 4, 24, Еммануель, 31, Б'юкенен, 82 – Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (п)

Вже на 4-й хвилині зустрічі рахунок було відкрито. На жаль, Трубін вийняв м'яч із власних володінь після удару Девіда. Канада дуже швидко повела у матчі 1:0.

"Синьо-жовті" могли швидко зрівнювати рахунок. Якби Судаков переграв Крепо. Чудову нагоду змарнував лідер донецького Шахтаря.

Натомість подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Рівно через 20 хвилин після першого голу "кленові листки" подвоїли свою перевагу у Торонто 2:0. Девід дотепним ударом головою у дальню дев'ятку збільшив рахунок.

На 31-й хвилині Еммануель довів цифри на табло до непристойних у першому таймі 3:0. Бондар обрізався у захисті, коли хотів віддати передачу на Забарного. Еммануель перехопив пас, вийшов віч-на-віч із Трубіним та зробив рахунок зустрічі 3:0.

До перерви "синьо-жовті" так і не змогли забитий бодай гол престижу. Провальний перший тайм був у виконанні підопічних Сергія Реброва.

"Синьо-жовті" прокинулись лише наприкінці матчу

По перерві тренерський штаб збірної України не зробив жодної заміни. На старті другої половини матчу два непогані моменти були у Яремчука, але забити Роману не вдалось.

Команда Реброва намагалась взяти м'яч під контроль після декількох змін складі. Однак господарі поля грали дуже компактно, не створюючи вільних зон для українців.

На 72-й хвилині Судаков відгукнувся на передачу з флангу від Тимчика, але пробив головою вище воріт.

Канада відповіла неточним ударом автора дубля Девіда. Якийсь хаос був в обороні української збірної.

На 78-й хвилині господарі були близькі до четвертого голу. Лише стійка врятувала Трубіна від ще одного пропущеного м'яча.

Через чотири хвилини канадці таки збільшили свою перевагу. Б'юкенен скористався невдалим ударом головою партнера по збірній після подачі із кутового, ефектно зігравши у падінні ногою – 4:0.

На цьому канадці зупинились. Натомість українці відквитали один м'яч завдяки голу Забарного.

Вже у компенсований до матчу час м'яч знайшов руку одного із гравців збірної Канади у штрафному господарів. Зінченко сам заробив пенальті та сам його виконав – 4:2.

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Канади 4:2.

Свій другий матч Україна на турнірі у Канаді зіграє 11 червня (початок – о 00:00) проти збірної Нової Зеландії.