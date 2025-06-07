У суботу, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти збірної Канади. Зустріч відбудеться в рамках виставкового турніру Canadian Shield, повідомляє 24 Канал.

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Бій за океаном

Першим суперником "синьо-жовтих" стане як раз команда-господарка турніру. Канадці підходять до спарингу у майже оптимальному складі. З лідерів лише Альфонсо Девіс не зіграє.

Підопічні Джессі Марша готуються цілеспрямовано до ЧС-2026, куди команда потрапила на правах господаря. Україні ж доведеться ще пройти кваліфікацію на Мундіаль восени.

Тому червневі зустрічі Сергій Ребров розглядає як підготовку до відбору та можливість перевірити найближчий резерв. Тим паче, що Довбик, Ярмоленко, Конопля та Назаренко в цих зустрічах не допоможуть.

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Де дивитися

Матч Канада – Україна онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 7 червня о 22:30 (за київським часом). Зустріч пройде у Торонто на стадіоні "BMO Field".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Канада – Україна. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.