У суботу, 7 червня, збірна України відіграє свій третій матч у 2025 році. Команда Сергія Реброва проведе спаринг проти збірної Канади у Торонто, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Турнір за океаном

Матч пройде в рамках товариського турніру Canadian Shield і стане підготовкою для України напередодні старту кваліфікації на ЧС-2026. Там Україна потрапила в одну групу із Францією, Ісландією та Азербайджаном.

В Канаді ж Ребров зможе перевірити найближчий резерв, адже заявка збірної вийшла неідеальною. Через травми на турнір не полетіли Артем Довбик, Владислав Дубінчак та Олександр Назаренко.

Також додатковий відпочинок отримали Віталій Миколенко та Андрій Ярмоленко, а Єгор Ярмолюк, Володимир Бражко та Владислав Ванат поїхали на молодіжне Євро.

Канадці ж з основних гравців не дорахувались Альфонсо Девіса, тоді як інші лідери команди в заявці. Підопічні Джессі Марша цілеспрямовано готуються до Мундіалю, адже потрапили на нього напряму на правах господаря.

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Прогноз Favbet

Завдяки статусу господаря та майже основному складу саме Канада вважається фаворитом звітної зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "кленових" дорівнює 2,23, тоді як України – 3,40. Нічия ж оцінюється у 3,80 згідно з Favbet.

При цьому експерти не очікують на високу результативність у спарингу. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,03, тоді як на ТМ2,5 – 1,96. Ймовірність того, що заб'ють обидві збірні, дорівнює 1,79.

Україна та Канада мають лише один очний матч в історії. Це був спаринг 2010 року, який відбувся у Києві та завершився внічию 2:2. Гості забили двічі до перерви, але "синьо-жовтим" вдалось відновити паритет у другому таймі.