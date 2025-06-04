Якщо зі збірною Канади наші хлопці вже мали подібний досвід виступів на футбольному полі, то гра проти Нової Зеландії відкриє нову главу у книжці із назвою: "Історія виступів збірної України з футболу". "Синьо-жовті" вже не вперше зіграють проти заокеанських суперників. 24 Канал заглибився в історію та дізнався, із якими збірними за океанів грали наші українські футбольні козаки.

Цікаво Шевченко пригадав свій легендарний гол у ворота Росії: архівне відео

Канада

Розпочнімо із найближчого суперника нашої збірної – Канади. Українська дружина лише одного разу в історії ділили одне поле із цією національною командою. Було це ще у жовтні 2010 року. Той матч мав товариський характер та відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві.

Перший тайм склався для "синьо-жовтих", м'яко кажучи, не надто вдало. Станом на 30-ту хвилину гри рахунок у матчі був вже 0:2 на користь "кленових листків". Голи у ворота Андрія Пятова забивали Сімеон Джексон та Атіба Гатчинсон.

По перерві тоді ще підопічні Юрія Калитвинцева заграли краще та вже на 59-й хвилині скоротили своє відставання до мінімуму 1:2. Артем Мілевський результативно замкнув передачу Олега Гусєва. А наприкінці поєдинку нинішній зрадник України Анатолій Тимощук зрівняв цифри на табло, встановивши остаточний рахунок зустрічі 2:2.

Відеоогляд матчу Україна – Канада (2010)

США

Щодо протистоянь проти США, то тут у нашої збірної найбільша історія матчів – аж чотири (усі – товариські). Вперше "синьо-жовті" зіграли проти Сполучених Штатів Америки у далекому сезоні-1991/1992. Дебютна гра між національними командами не принесла ні переможного результату, ні голів. Нульова нічия на "Buffalo City Stadium".

Вдруге команди зустрілись у товариському матчі вже наступного року (1993). Цього разу колективи подарували те, чого не було у першому поєдинку. Уго Перес відкрив рахунок у матчі, вивівши США уперед 1:0. Україна ж відповіла дублем Віктора Леоненка, який привів нашу збірну до виїзної перемоги 1:2.

Того ж року українська збірна провела ще одну товариську гру проти заокеанського суперника, і знову – перемогла. Щоправда, цього разу мінімально 0:1. Єдиний та переможний гол у матчі на 36-й хвилині забив Сергій Попов.

Востаннє Україна грала проти США 5 березня 2014 року. І знову вдало! Команда Михайла Фоменка завдяки результативним ударам Андрія Ярмоленка і Марко Девіча оформила домашню звитягу з рахунком 2:0. США так і не знає, як це перемагати у протистояннях нашу збірну.

Відеоогляд матчу Україна – США (2014)

Мексика

Ще однією заокеанською збірною. з якою грала наша національна команда є Мексика. Лише одного разу доля зводила ці колективи на футбольному полі. Було це 20 жовтня 1993 року у товариському поєдинку, який закінчився на користь мексиканців 2:1.

Цікаво, що хоч рахунок і 2:1, але українські футболісти у цьому матчі не забивали. Той єдиний м'яч "синьо-жовтих" у поєдинку подарував нападник Мексики Луїс Роберто Альвес, який відзначився автоголом.

Відео голів у матчі Мексика – Україна (1993)

Бразилія

Також одного разу нашу збірна зустрічалась із Бразилією (11 жовтня 2010 року). В обох таймах в українські ворота залітали голи. Спершу Дані Алвес на 24-й хвилині розмочив нулі на табло після передачі Робіньйо. А вже у другій половині зустрічі голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Дикань виймав м'яч із власних володінь після удару Алешандре Пату, який подвоїв перевагу у рахунку.

Читайте також Просто не встиг: форвард збірної України пояснив, чому пропустить турнір в Канаді

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу бразильців з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Бразилія – Україна (2010)

Коста-Ріка

Знайшлось місце в історії збірної України й Коста-Ріці. У 2006-му році наша збірна проїхалась катком по гостях товариського матчу. На НСК "Олімпійський" наші козаки відправили у ворота опонентів чотири голи, які не знайшли відповіді від суперника.

Вже у першому таймі українці гарантували собі перемогу, довівши цифри на табло у Києві до 3:0. Сергій Назаренко, Андрій Воробей та Максим Калініченко записали свої прізвища у протокол авторів голів.

По перерві Олексій Бєлік довів рахунок до розгромного 4:0. Підопічні Олега Блохіна святкували переконливу перемогу!

Відеоогляд гри Україна – Коста-Ріка (2006)

Уругвай

У сезоні-2011/2012 Україна видала результативний товариський матч проти Уругваю. Поєдинок на ОСК "Металіст" подарував уболівальникам аж п'ять голів. Однак є один нюанс… Україна зазнала поразки 2:3. Хоча перша половина зустрічі була за нашою збірною. Голи Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки, а у відповідь м'яч Альваро Гонсалеса Соберона встановив остаточний рахунок першого тайму – 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Однак другий тайм залишився за гостями. М'ячі Дієго Лугано та Абель Ернандеса перевернули гру із ніг на голову. Вже Уругвай повів на табло 2:3. Підопічним Олега Блохіна вже не вдалось врятуватись від поразки.

Україна – Уругвай: відеоогляд матчу (2011)

Чилі

Також у своїй історії збірна України має один товариський матч проти Чилі. 7 вересня 2010 року "синьо-жовті" додали у свій актив ще одну перемогу над заокеанською збірною. На 36-й хвилині Ярослав Ракіцький вивів нашу команду уперед 1:0. Цей гол став першим та єдиним у стартові 45 хвилин.

На 65-й хвилині Олександр Алієв подвоїв перевагу України 2:0. Гості відповіли лише наприкінці матчу завдяки результативному удару Маурісіо Ісли. Цей м'яч став останнім у зустрічі, але не приніс позитивного результату чилійцям – 2:1 перемога України.

Відеоогляд матчу Україна – Чилі (2010)

Вже 7-го та 11-го червня українська збірна поповнить свою історію матчів проти заокеанських команд. У заявку на турнір у Канаду Сергій Ребров викликав 26 футболістів, а також ще четверо у резервному списку. Щоправда, вже із цього списку вилетів динамівець Владислав Дубінчак, у якого вітрянка.

Відзначимо, що обидва матчі України будуть зіграні у пізній період за київським часом. Гра проти Канади відбудеться 7 червня о 22:30, а проти Нової Зеландії – 11 червня о 00:00 (за київським часом).