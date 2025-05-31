У червні збірна України вирушить до Канади на товариський турнір Canadian Shield. "Синьо-жовті" в рамках підготовки до відбору ЧС-2026 зіграють два поєдинки, пише 24 Канал.

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Сікан був у списку збірної України

У попередній заявці команди був присутній форвард Трабзонспора Данило Сікан. Проте в остаточному списку він відсутній.

У коментарі Football Hub 24-річний футболіст пояснив, чому пропустить турнір в Торонто.

"У мене просто не готова була віза. Мене, в принципі, викликали. Фізично я не встиг зробити паспорт новий. Не так це легко з Туреччини зробити. У мене два паспорти закінчились. Я приїхав і одразу почав робити новий паспорт. Просто не встиг. Викликали, так. Я робив візу. Я просто не встиг.

Подзвонив адміністратор, сказав, що з паспортом. Я сказав, що роблю й чекаю. Я просто фізично не встиг би зробити візу. Віза у Канаду робиться трошки довго", – розповів Сікан.

Довідка. Данило Сікан дебютував у збірній України 1 вересня 2021 року в поєдинку відбору ЧС-2022 проти Казахстану (2:2), в якому відзначився голом. Загалом форвард зіграв 7 матчів у синьо-жовтій футболці головної команди.

Нагадаємо, що збірна України на Canadian Shield зіграє проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня).

Форвард Роми Артем Довбик через травму не отримав виклик до табору збірної. Не зіграє в Торонто і найкращий бомбардир УПЛ Владислав Ванат. Він у складі молодіжної збірної України U-21 готується до Євро-2025. Тож до Канади поїде один форвард – Роман Яремчук.