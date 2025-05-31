В июне сборная Украины отправится в Канаду на товарищеский турнир Canadian Shield. "Сине-желтые" в рамках подготовки к отбору ЧМ-2026 сыграют два поединка, пишет 24 Канал.

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Сикан был в списке сборной Украины

В предварительной заявке команды присутствовал форвард Трабзонспора Даниил Сикан. Однако в окончательном списке он отсутствует.

В комментарии Football Hub 24-летний футболист объяснил, почему пропустит турнир в Торонто.

"У меня просто не готова была виза. Меня, в принципе, вызвали. Физически я не успел сделать паспорт новый. Не так это легко из Турции сделать. У меня два паспорта закончились. Я приехал и сразу начал делать новый паспорт. Просто не успел. Вызвали, да. Я делал визу. Я просто не успел.

Позвонил администратор, сказал, что с паспортом. Я сказал, что делаю и жду. Я просто физически не успел бы сделать визу. Виза в Канаду делается немножко долго", – рассказал Сикан.

Справка. Даниил Сикан дебютировал в сборной Украины 1 сентября 2021 года в поединке отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2), в котором отметился голом. Всего форвард сыграл 7 матчей в сине-желтой футболке главной команды.

Напомним, что сборная Украины на Canadian Shield сыграет против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня).

Форвард Ромы Артем Довбик из-за травмы не получил вызов в лагерь сборной. Не сыграет в Торонто и самый лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат. Он в составе молодежной сборной Украины U-21 готовится к Евро-2025. Поэтому в Канаду поедет один форвард – Роман Яремчук.