Игра квалификация завершилась безголевой ничьей. Таким образом Узбекистан стал еще одной сборной из Азии, которая вышла на Мундиаль 2026 года, сообщает 24 канал.

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Узбекистан сыграет на ЧМ-2026

Узбекистан после 9 сыгранных туров набрал 18 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А. Таким образом Эльдар Шомуродов и компания квалифицировались на чемпионат мира, ведь стали недосягаемыми для соперников.

Второе место дает прямую путевку на Мундиаль. За всю историю Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира.

Турнирная таблица группы А азиатского отбора на ЧМ-2026 / Фото Flashcore

Отметим, что на чемпионате мира 2026 года сыграет Иран, который занимает первую строчку. Ранее стало известно, что сборная Японии квалифицировалась на Мундиаль, который состоится в США, Канаде и Мексике.