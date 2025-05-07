США будет одной из стран-хозяек чемпионата мира-2026 по футболу. В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента ФИФА Джанни Инфантино в рамках подготовки к турниру, пишет 24 Канал.

К теме Трамп снова поспекулировал на войне в Украине из-за бана России на ЧМ-2026: что сказал президент США

Популистское заявление Трампа

Глава Белого дома в очередной раз продемонстрировал свою полную некомпетентность в вопросах спорта. Во время разговора с журналистами Трамп неожиданно для себя узнал, что Россия отстранена от международных турниров.

Президент США предположил, что допуск россиян к ЧМ-2026 будет способствовать завершению войны в Украине. Якобы это было бы хорошим "стимулом" для страны-агрессора и ее кровавого диктатора.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино / фото Getty Images

В ответ Джанни Инфантино несколько подыграл президенту США. Футбольный функционер заявил, что надеется на скорое наступление мира и возвращение России в международный футбол.

Понятно, что президент ФИФА не объяснил Трампу все детали отстранения и почему Россия не сможет приехать на чемпионат мира-2026.

Почему Россия не сыграет на ЧМ-2026

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Через несколько дней после начала войны ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров. Также было запрещено проведение международных турниров на территории России.

Из-за дисквалификации сборная России уже пропустила чемпионат мира-2022 в Катаре и чемпионат Европы-2024 в Германии. Национальная команда страны-террористки проводит только товарищеские матчи.

Что касается ЧМ-2026, то его формат уже утвержден. В финальной части Мундиаля примут участие 48 сборных. Автоматические путевки получили три страны-хозяйки – США, Канада и Мексика. Все отборочные группы квалификации ЧМ-2026 уже сформированы. Поэтому впихнуть в одну из групп Россию представляется нереальным, ведь жеребьевка уже состоялась.

Трофей ЧМ-2026 / фото Getty Images

В стране-агрессоре в последнее время распространяется мнение, мол, благодаря Трампу сборная России получит грин-карт и автоматически станет участницей Мундиаля. Однако это полный бред, ведь никто не будет ломать уже сформированную сетку турнира.

Более того, даже одиозный российский футбольный функционер Вячеслав Колосков заявил, что возвращение состоится только после наступления мира. Теоретически Россию могут допустить лишь на ЧМ-2030, но это произойдет, когда будет выполнено главное условие – мир.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Футбольные матчи будут проходить на стадионах трех стран Северной Америки – Канаде, США и Мексике.