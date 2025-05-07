С началом полномасштабной войны в Украине российский футбол оказался в изоляции. Местные клубы не допущены к еврокубкам, а сборные потеряли возможность проводить официальные матчи.

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Очередная спекуляция Трампа

Таким образом, Россия не участвовала на ЧМ-2022 и Евро-2024. Также террористы пропустят и Мундиаль-2026, но об этом даже не знал президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Глава Белого дома принял участие в первом заседании целевой группы по подготовке к организации чемпионата мира. Среди участников собрания был и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Когда у Трампа спросили, как он относится к отстранению России, он признался, что впервые слышит об этом. Дональд попросил главу ФИФА подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Им пока запрещено играть. Мы надеемся, что что-то изменится и наступит мир. И тогда Россию снова примут,

– заявил Инфантино.

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Сам же Трамп отметил, что решение о допуске россиян полностью зависит от ФИФА. Но при этом президент США не смог сдержаться и снова поспекулировал на теме войны в Украине.

Я не имею никакого отношения к этому. Но это мог бы быть неплохой стимул, правда? Мы хотим, чтобы они остановились. Мы хотим, чтобы они прекратили стрелять. Пять тысяч молодых людей каждую неделю погибают. В это трудно поверить,

– сказал Трамп.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Украины сыграет в квалификации в одной группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.