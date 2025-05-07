З початком повномасштабної війни в Україні російський футбол опинився в ізоляції. Місцеві клуби не допущені до єврокубків, а збірні втратили можливість проводити офіційні матчі.

До теми Росія хоче потрапити на чемпіонат світу без кваліфікації

Чергова спекуляція Трампа

Таким чином, Росія не брала участь на ЧС-2022 та Євро-2024. Також терористи пропустять і Мундіаль-2026, але про це навіть не знав президент США Дональд Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Голова Білого дому взяв участь у першому засіданні цільової групи з підготовки до організації чемпіонату світу. Серед учасників зібрання був і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Коли у Трампа запитали, як він ставиться до відсторонення Росії, він зізнався, що вперше чує про це. Дональд попросив голову ФІФА підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Їм наразі заборонено грати. Ми сподіваємося, що щось зміниться і настане мир. І тоді Росію знову приймуть,

– заявив Інфантіно.

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Сам же Трамп зазначив, що рішення щодо допуску росіян повністю залежить від ФІФА. Але при цьому президент США не зміг стриматися та знову поспекулював на темі війни в Україні.

Я не маю жодного відношення до цього. Але це міг би бути непоганий стимул, правда? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Ми хочемо, щоб вони припинили стріляти. П’ять тисяч молодих людей щотижня гинуть. У це важко повірити,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року. Збірна України зіграє у кваліфікації в одній групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.