Наразі проходять матчі кваліфікаційного раунду на ЧС-2026. Фінальний етап турніру розпочнеться 11 червня та пройде до 19 липня 2026 року.

Читайте також Ексфутболіст Челсі, якого дискваліфікували за допінг, звернувся до Мудрика

Росія хоче вайлд-кард

Російський футбольний коментатор Георгій Черданцев вважає, що країні мають надати вайлд-кард і зробити виняток, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Всі кажуть, що футбол поза політикою, але ми розуміємо, що усунення нашої збірної від усіх змагань – суто політичне рішення. Воно не має жодного стосунку до спорту. Повернення не за спортивним принципом врівноважив би наш виняток з міжнародної арени, який теж не був спортивним,

– сказав росіянин.

Нагадаємо, всі збірні та клуби з Росії були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА навесні 2022 року. Це сталося на тлі початку повномасштабного вторгнення до України.