Отбор на чемпионат мира-2026 в самом разгаре. Если в Европе основная масса матчей еще не начиналась, то в Азии квалификация уже подходит к концу.

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Изменения для Катара

На финише отбора на серьезные изменения пошла сборная Катара. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу команды, Луис Гарсия покинул пост главного тренера сборной. В пяти матчах испанец одержал лишь одну победу.

На его место назначен его более именитый земляк Хулен Лопетеги. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Это его первая работа после увольнения из Вест Хэма в январе.

Отметим, что Катар потерял шанс напрямую выйти на ЧМ-2026 через третий раунд, ведь не попал в топ-2 своей группы. Впрочем "бордовые" должны продолжить борьбу за путевку в следующей стадии квалификации.

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Карьера Хулена Лопетеги

Напомним, что Лопетеги известен по работе в молодежной и взрослой сборной Испании, а также Порту, Реале, Севилье, Вулверхэмптоне и Вест Хэме. Он приводил молодежную команду "фурии рохи" к триумфу на Евро, а также выигрывал Лигу Европы с Севильей.

Больше всего Хулен запомнился скандалом в 2018 году, когда он тренировал сборную Испании. Перед чемпионатом мира Реал объявил о назначении Лопетеги своим тренером, начиная с сезона 2018-2019.

Из-за этого в ассоциации выразили возмущение из-за конфликта интересов и уволили тренера за два дня до старта Мундиаля. В конце концов в Реале наставник проработал недолго и был уволен уже через три месяца.