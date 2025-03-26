В Южной Америке сыграли очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2026. В рамках 14 тура сборная Уругвая приехала в гости к Боливии, сообщает 24 Канал.

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Тяжелые природные условия

Домашние матчи боливийцев всегда являются проблемными для соперников этой команды. "Зеленые" проводят свои игры в столице страны Ла-Пас, которая находится на высоте 3,6 километра над уровнем моря. Поэтому насыщенность воздуха кислородом ощутимо ниже других стран.

Эта проблема стала серьезной в отчетном матче для звездных игроков сборной Уругвая. К примеру, Федерико Вальверде и Дарвин Нуньес сыграли лишь по 45 минут, после чего сидели на скамейке запасных с кислородными баллонами.

А защитник Атлетико Хосе Марии Хименеса вообще едва не потерял сознание из-за недостатка воздуха. Во время игры защитник активно пользовался кислородным баллоном во время пауз.

Видео Хосе Марии Хименеса с баллоном:

Дошло до того, что кипер уругвайцев Роше намеренно тянул время, чтобы Хименес и его партнеры по команде успевали набраться кислорода из специального устройства. В итоге боливийцам удалось вырвать нулевую ничью против фаворита, ведь их игроки больше привыкли к таким природным условиям.

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Формат отбора на ЧМ-2026

Тем не менее, ничья позволила Уругваю подняться на третье место в квалификационной таблице южноамериканской зоны. А вот Боливия опустилась на восьмую строчку и отстает от седьмой Венесуэлы на один балл.

Согласно регламенту на ЧМ-2026 выйдут топ-6 сборных конфедерации, одно из мест уже обеспечила себе Аргентина. В свою очередь команда с 7 места поспорит за путевку на Мундиаль в межконтинентальном плей-офф.