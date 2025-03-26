Аргентина – Бразилия 4:1

Голы: Альварес, 4, Фернандес, 12, Маккалистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26

В ночь с 25 на 26 марта сборная Аргентины дома сыграла против Бразилии. Команды встретились в рамках 14-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 года, сообщает 24 канал.

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Разгромная победа Аргентины

Сборная Аргентины активно начала матч. Уже на 4-й минуте противостояния Хулиан Альварес открыл счет – 1:0. Меньше, чем через 10 минут второй гол забил Энцо Фернандес – 2:0.

Впоследствии сборная Бразилия смогла вернуть интригу и сократить отставание в счете благодаря забитому мячу Матеуса Куньи. Однако под конец первого тайма Алексис Маккалистер снова удвоил преимущество Аргентины – 3:1.

Во второй половине игры "бело-голубые" продолжали контролировать игру и не оставили шансов "селесао". На 71-й минуте Джулиано Симеоне добил Бразилию, а счет стал разгромным 4:1.

В итоге сборная Аргентины досрочно вышла на чемпионат мира 2026 года, набрав 31 очко в 14 матчах. Бразильцы занимают четвертую строчку, имея в своем активе 21 пункт.

Видеообзор матча Аргентина – Бразилия: