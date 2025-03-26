У Південній Америці відіграли чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. В рамках 14 туру збірна Уругваю завітала в гості до Болівії, повідомляє 24 Канал.

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Важкі природні умови

Домашні матчі болівійців завжди є проблемними для суперників цієї команди. "Зелені" проводять свої ігри в столиці країни Ла-Пас, яка знаходиться на висоті 3,6 кілометра над рівнем моря. Через це насиченість повітря киснем відчутно нижча за інші країни.

Ця проблема стала серйозною у звітному матчі для зіркових гравців збірної Уругваю. До прикладу, Федеріко Вальверде та Дарвін Нуньєс відіграли лише по 45 хвилин, після чого сиділи на лаві запасних із кисневими балонами.

А захисник Атлетіко Хосе Марії Хіменеса взагалі ледь не втратив свідомість через нестачу повітря. Під час гри оборонець активно користувався кисневим балоном під час пауз.

Відео Хосе Марії Хіменеса із балоном:

Дійшло до того, що кіпер уругвайців Роше навмисно тягнув час, щоб Хіменес та його партнери по команді встигали набратися кисню зі спеціального пристрою. У підсумку болівійцям вдалось вирвати нульову нічию проти фаворита, адже їх гравці більше призвичаєні до таких природних умов.

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Формат відбору на ЧС-2026

Тим не менше, нічия дозволила Уругваю піднятися на третє місце у кваліфікаційній таблиці південноамериканської зони. А ось Болівія опустилась на восьму сходинку та відстає від сьомої Венесуели на один бал.

Згідно з регламентом на ЧС-2026 вийдуть топ-6 збірних конфедерації, одне із місць вже забезпечила собі Аргентина. У свою чергу команда з 7 місця посперечається за путівку на Мундіаль у міжконтинентальному плей-оф.