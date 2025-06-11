Серед них була й національна команда України. Кожен учасник провів по два матчі й тепер відома остаточна турнірна таблиця, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Їдуть у Словаччину за медалями: все, що треба знати про участь України на молодіжному Євро-2025

Якою фінішувала Україна на турнірі

"Синьо-жовті" після поразки від Канади змогли реабілітуватися та переграли Нову Зеландії. У матчі ж, який закривав програму турніру, господарі та Кот-д’Івуар зіграли в безгольову нічию, а в серії пенальті перемогла африканська збірна, проте особливого значення це вже не мало.

Після цих результатів саме збірна Канади змогла здобути "золото" Canadian Shield. Підопічні ж Сергія Реброва завдяки перемозі в очному протистоянні випередили новозеландців і забрали "срібло".

Підсумкова турнірна таблиця Canadian Shield

Канада – 4 очки (різниця голів 4:2) Україна – 3 (4:5) Нова Зеландія – 3 (2:2) Кот-д’Івуар – 2 (0:1)

Нагадаємо, що свої наступні поєдинки збірна України проведе вже восени. Вона зіграє шість матчів у відборі на ЧС-2026, де суперниками "синьо-жовтих" будуть: Франція, Ісландія та Азербайджан.