Серед них була й національна команда України. Кожен учасник провів по два матчі й тепер відома остаточна турнірна таблиця, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Їдуть у Словаччину за медалями: все, що треба знати про участь України на молодіжному Євро-2025
Якою фінішувала Україна на турнірі
"Синьо-жовті" після поразки від Канади змогли реабілітуватися та переграли Нову Зеландії. У матчі ж, який закривав програму турніру, господарі та Кот-д’Івуар зіграли в безгольову нічию, а в серії пенальті перемогла африканська збірна, проте особливого значення це вже не мало.
Після цих результатів саме збірна Канади змогла здобути "золото" Canadian Shield. Підопічні ж Сергія Реброва завдяки перемозі в очному протистоянні випередили новозеландців і забрали "срібло".
Підсумкова турнірна таблиця Canadian Shield
- Канада – 4 очки (різниця голів 4:2)
- Україна – 3 (4:5)
- Нова Зеландія – 3 (2:2)
- Кот-д’Івуар – 2 (0:1)
Нагадаємо, що свої наступні поєдинки збірна України проведе вже восени. Вона зіграє шість матчів у відборі на ЧС-2026, де суперниками "синьо-жовтих" будуть: Франція, Ісландія та Азербайджан.