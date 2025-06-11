Сборная Украины завершила свои выступления на товарищеском турнире Canadian Shield. Во втором матче в Торонто команда Сергея Реброва впервые в своей истории сыграла против Новой Зеландии, сообщает 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Новая Зеландия – Украина на турнире Canadian Shield

9 замен от Реброва

До 11 июня 2025 года эти национальные команды еще ни разу не играли между собой. Теперь подопечные Реброва расширили свою географию.

На второй матч Ребров почти полностью изменил стартовый состав, дав поиграть всем. Из предыдущего состава на поле с первых минут вышли лишь два защитника – Илья Забарный и Александр Тымчик. В воротах место получил голкипер мадридского Реала Андрей Лунин. Зато на острие Украина сыграла без чистого форварда.

Новая Зеландия – Украина 1:2

Голы: Стаменич, 59 – Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Обе команды очень осторожно и неосторожно стартовали в поединке. Лишь на 16-й минуте вратарь Новой Зеландии выдал великолепный сейв после удара Гуцуляка, который пробивал с передачи Пихаленка.

Михайличенко опасно сбрасывал на партнеров по сборной, но ни один из них не откликнулся на передачу.

После экватора первого тайма пристреливался динамовец Кабаев. Его первый удар был выше ворот хозяев, а уже через три минуты Владислав снова пробил выше владений соперника. Расстрел игрока Динамо был неудачным.

Новая Зеландия ответила неточным ударом головой от Вейна. Без существенной угрозы для Лунина.

В концовке тайма вратарь хозяев потащил выстрел Назарины.

На перерыв команды ушли при нулевом счете.

Ребров угадал с заменами

На старте второго тайма вратарь помешал забитому голу от Гуцуляка. Однако через пять минут вторая попытка Алексея была результативной. Михайличенко нашел своей передачей Гуцуляка, который первым касанием обработал пас, а вторым мощно пробил в ближний угол ворот Крокомба. Украина повела в счете 0:1.

Но радость украинцев была недолгой. Уже на 59-й минуте Стаменич сравнял цифры на табло после розыгрыша углового. И снова стандарт стал голевым для соперников Украины – 1:1.

На пропущенный гол Сергей Ребров отреагировал заменами, которые сработали.

На 75-й минуте дебютант сборной Мартынюк отдал передачу в штрафную на Зинченко, который первым же касанием в матче снова вывел Украину вперед 1:2. Два Александра создали гол для нашей сборной.

Финальный свисток зафиксировал победу Украины над Новой Зеландией. Подопечные Реброва набрали свои первые 3 балла в рамках товарищеского турнира в Канаде. Теперь место нашей сборной зависит от результата противостояния Канад – Кот-д'Ивуар, который начнется 11 июня в 03:30 (по киевскому времени).

Напомним, что в первом матче Канада обыграла Украину 4:2, а Кот-д'Ивуар минимально проиграл Новой Зеландии в основное время (0:1).