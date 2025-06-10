Команда Сергея Реброва неудачно стартовала в товарищеском турнире Canadian Shield. Реабилитироваться за поражение от Канады (2:4) "сине-желтые" смогут в поединке против представителя Океании, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в старте на матч против Новой Зеландии

Тренерский штаб Сергея Реброва определился со стартовым составом на матч против Новой Зеландии. По сравнению с предыдущим поединком произошло сразу девять изменений.

Место в воротах занял Андрей Лунин, а на острие атаки выйдет Алексей Гуцуляк вместо Романа Яремчука. Из предыдущего состава с первых минут выйдут лишь Илья Забарный и Александр Тымчик.

Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Чеберко, Михайличенко – Михайленко, Назарина, Пихаленок – Кабаев, Зубков, Гуцуляк.

Лунин – Тымчик, Забарный, Чеберко, Михайличенко – Михайленко, Назарина, Пихаленок – Кабаев, Зубков, Гуцуляк. Запасные: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко.

Стартовый состав сборной Украины / фото УАФ

Напомним, что поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 00:00 по киевскому времени.