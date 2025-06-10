В среду, 11 июня, сборная Украины проведет свой четвертый матч в 2025 году. Команда Сергея Реброва в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сыграет спарринг против Новой Зеландии, сообщает 24 Канал.

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Битва против "киви"

Это будет уже второй матч "сине-желтых" в Торонто. 7-го числа Украина провела неудачную игру против Канады, уступив хозяевам поля со счетом 2:4. При этом наша команда забила дважды лишь под занавес встречи.

Теперь же Украина попробует свои силы против лучшей команды Океании. Новозеландцы имеют менее сильный состав, чем Канада. Впрочем, команда смогла в первом матче Canadian Shield переиграть Кот-д'Ивуар (1:0).

"Киви" уже квалифицировались на чемпионат мира-2026, ведь по новому формату Океания получила прямую путевку на турнир. Украина же свой отбор будет проходить осенью. Нашими соперниками по группе станут Франция, Исландия и Азербайджан.

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Где смотреть

Матч Новая Зеландия – Украина онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 11 июня в 00:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Торонто на стадионе "BMO Field".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Новая Зеландия – Украина. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.