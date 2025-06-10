У середу, 11 червня, збірна України проведе свій четвертий матч у 2025 році. Команда Сергія Реброва в рамках товариського турніру Canadian Shield зіграє спаринг проти Нової Зеландії, повідомляє 24 Канал.

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Битва проти "ківі"

Це буде вже другий матч "синьо-жовтих" у Торонто. 7-го числа Україна провела невдалу гру проти Канади, поступившись господарям поля з рахунком 2:4. При цьому наша команда забила двічі лише під завісу зустрічі.

Тепер же Україна спробує свої сили проти найкращої команди Океанії. Новозеландці мають менш сильний склад, ніж Канада. Втім команда змогла у першому матчі Canadian Shield переграти Кот-д'Івуар (1:0).

"Ківі" вже кваліфікувались на чемпіонат світу-2026, адже за новим форматом Океанія отримала пряму путівку на турніру. Україна ж свій відбір буде проходити восени. Нашими суперниками по групі стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.

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Де дивитися

Матч Нова Зеландія – Україна онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 11 червня о 00:00 (за київським часом). Зустріч пройде у Торонто на стадіоні "BMO Field".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Нова Зеландія – Україна. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.