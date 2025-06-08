Після закінчення протистояння Сергій Ребров дав післяматчевий коментар. Він пояснив, чому його команда зазнала поразки, пише 24 канал з посиланням на ВЗбірна.

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Як Ребров пояснив такий результат

Він зазначив, що важко грати на полі, оскільки команда допускала дуже багато індивідуальних помилок, однак у першому таймі були хороші моменти.

Ми не забили, а суперник використав всі свої моменти. На жаль, у першому таймі три. І це було важко після 30 хвилин програвати 0:3. Але, я вважаю, що всі ці голи – індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо,

– сказав Сергій Ребров.

Тренер також додав, що команда грає на високому рівні і Канада так само команда високого рівня. Якщо футболісти так часто помиляємося в обороні, то вони забивають.

Відзначимо, що 11 червня Україна також зіграє товариський матч проти Нової Зеландії. Протистояння розпочнеться опівночі за київським часом.