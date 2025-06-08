В Торонто на стадіоні "BMO Field" відбувся перший матч товариського турніру Canadian Shield-2025. На полі зійшлись збірні України та Канади, повідомляє 24 Канал.

До теми Козаки Реброва їдуть підкорювати новий континент: все, що треба знати про турнір у Канаді

Провал команди Реброва

З перших хвилин канадці захопили ініціативу та одразу повели в рахунку. На 4-ій хвилині Джонатан Девід вивів "кленових" вперед, добивши з другої спроби м'яч після подачі Б'юкенена.

Перший гол Джонатана Девіда: дивіться відео

Цю пару гравців можна назвати головними героями зустрічі. За кілька хвилин Тайон знову асистував на Девіда, який оформив дубль. А під завісу матчу гравець Вільярреала сам відзначився голом.

Джонатан Девід робить дубль: дивіться відео

Ще один точний удар на рахунку дебютанта збірної Канади Проміса Девіда. Україна була близькою до розгромної поразки, але змогла розмочити рахунок під завісу матчу.

Дебютний м'яч Проміса Девіда за збірну Канади: дивіться відео

Гол Б'юкенена у ворота збірної України: дивіться відео

Читайте також Португалія – Іспанія: хто покаже фінал Ліги націй в Україні

Спочатку Забарний добив м'яч після удару Гуцуляка та сейву воротаря. А за кілька хвилин Зінченко влучив у руку Б'юкенену та сам реалізував пенальті.

Гол Забарного у ворота Канади: дивіться відео

Гол Зінченка з пенальті: дивіться відео

Таким чином, шанси України на перемогу на Canadian Shield майже зникли. Свій наступний товариський матч "синьо-жовті" проведуть 11 червня проти Нової Зеландії. Початок – о 00:00 за київським часом.

Повний огляд матчу Канада – України: дивіться відео