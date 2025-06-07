Протистояння європейських грандів відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися матч Португалія – Іспанія

В Україні пряма трансляція фіналу Ліги націй-2024/2025 буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Зазначимо, що на стадії плейоф "Лузітани" здолали Данію та Німеччину. "Фурія Роха" на шляху до вирішального поєдинку переграла Нідерланди та Францію, при цьому оформивши для "Ле Бле" історичний антирекорд.

До слова. Це буде 42-ге очне протистояння між майбутніми суперниками. Значну перевагу мають іспанці – 18 перемог проти 6, а ще 17 разів було зафіксовано нічию. Баланс голів – 79:45.

Нагадаємо, що саме збірна Іспанії є чинним переможцем Ліги націй. У минулому розіграші "Фурія Роха" здолала у фіналі Хорватію в серії пенальті.