Збірна Франції зазнала драматичної поразки від Іспанії у півфіналі Ліги націй УЄФА, пропустивши п’ять м’ячів. Цей результат повторює антирекорд, встановлений понад пів століття тому у матчі проти Англії, пише 24 канал з посиланням на OptaJean.

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Антирекорд збірної Франції

Іспанці домінували на полі протягом більшої частини матчу, впевнено довівши рахунок до 5:1. Здавалося, поєдинок завершиться розгромом, однак Франція зуміла зібратися й ледь не здійснила сенсаційне повернення. У другому таймі французи скоротили відставання до мінімуму, та фінальний свисток зафіксував перемогу "Фурії Рохи" з рахунком 5:4.

Це лише другий випадок з 1969 року, коли Франція пропускає п’ять м’ячів у одному матчі. Попередній такий випадок стався під час товариської зустрічі проти Англії.

Відзначимо, що у фіналі Ліги націй Іспанія зустрінеться з Португалією. Підопічні Роберто Мартінеса вирвали перемогу над Німеччиною з рахунком 2:1