Противостояние европейских грандов состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть матч Португалия – Испания

В Украине прямая трансляция финала Лиги наций-2024/2025 будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Отметим, что на стадии плей-офф "Лузитаны" одолели Данию и Германию. "Фурия Роха" на пути к решающему поединку переиграла Нидерланды и Францию, при этом оформив для "Ле Бле" исторический антирекорд.

К слову. Это будет 42-е очное противостояние между будущими соперниками. Значительное преимущество имеют испанцы – 18 побед против 6, а еще 17 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов – 79:45.

Напомним, что именно сборная Испании является действующим победителем Лиги наций. В прошлом розыгрыше "Фурия Роха" одолела в финале Хорватию в серии пенальти.