После окончания противостояния Сергей Ребров дал послематчевый комментарий. Он объяснил, почему его команда потерпела поражение, пишет 24 канал со ссылкой на ВСборная.

Читайте также Лицом о газон: подробный видеообзор матча Канада – Украина

Как Ребров объяснил такой результат

Он отметил, что трудно играть на поле, поскольку команда допускала очень много индивидуальных ошибок, однако в первом тайме были хорошие моменты.

Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3. Но, я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно,

– сказал Сергей Ребров.

Тренер также добавил, что команда играет на высоком уровне и Канада так же команда высокого уровня. Если футболисты так часто ошибаемся в обороне, то они забивают.

Отметим, что 11 июня Украина также сыграет товарищеский матч против Новой Зеландии. Противостояние начнется в полночь по киевскому времени.