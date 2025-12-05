Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевский прокомментировал намерения тренерского штаба сборной Украины относительно проведения стыковых матчей к ЧМ-2026 в Испании. Бронзовый призер Мундиаля-1974 объяснил, где должны играть "сине-желтые", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport w WP SportoweFakty.

Читайте также Только не в Польше: топ-5 вариантов, где сборная Украины должна играть матчи плей-офф отбора ЧМ-2026

Почему в Польше возмутились намерениями Украины играть в Испании?

Из-за военной агрессии России сборная Украины вынуждена играть домашние поединки на выезде. Большинство таких матчей "сине-желтые" проводят на стадионах Польши.

По итогам жеребьевки в финале плей-офф Украина может сыграть как раз против "Кадры". Понятно, что в таком случае местная торсида будет поддерживать свою сборную. Однако такие аргументы не нравятся полякам, которые хотели бы играть против Украины у себя дома.

Для меня украинцы вели себя как собаки на сене. Вместо того чтобы, как мы предлагали, играть на Национальном стадионе в Варшаве, где в Польше есть несколько тысяч украинцев, стадион был бы заполнен. Это был бы праздник двух народов,

– аргументировал свой ответ Томашевский.

Теперь польский вратарь предпочел бы видеть соперником Польши Швецию, а не Украину.

Искренне желаю им проиграть шведам. Мы можем поехать в Швецию, а не в Испанию на матч с Украиной,

– добавил Томашевский.

Бронзовый призер чемпионата мира 1974 года рассчитывает, что Швеция в компенсированное время одолеет Украину в полуфинале плей-офф. В таком случае соперник сборной Польши будет истощен перед решающим поединком.

Где Украина будет играть матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026?

После жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире УПЛ ТВ высказался о подготовке к мартовским матчам.

Специалист заметил, что обе встречи будут домашними для "сине-желтых", а потому рационально их провести в одном месте. Украинская команда рассматривает испанскую Мурсию, где уже побеждала сборную Бельгии в Лиге наций (3:1).

Также изучаются варианты с Германией и Молдовой. Однако в Польше Украина точно не будет играть.

Я думаю, что если мы и поляки пройдем дальше, то со сборной Польши в Польше мы точно не будем играть. Это ненормально,

– заявил Ребров.

Когда состоятся матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026?