В понедельник, 27 апреля, стало известно, что предстоящее мировое первенство пропустит нидерландский полузащитник английского Тоттенхэма Хави Симонс. По информации Фабрисио Романо в соцсети Х, ожидать возвращения игрока стоит лишь в следующем году. Диагноз – разрыв передней крестообразной связки.

Что случилось с Симонсом?

Досадный эпизод с участием футболиста Тоттенхэма произошел 25 апреля, когда его клуб победил (1:0) Вулверхэмптон в рамках АПЛ.

В середине второго тайма нидерландский футболист потерпел неудачное падение в игровом эпизоде, после которого покинул поле на носилках.

Момент травмы Хави Симонса в игре с Вулверхэмптоном

Кого из травмированных звезд не будет на ЧМ-2026?

К сожалению, список растет с каждой неделей. Самым дорогим футболистом, который из-за травмы оказался вне ЧМ пока является нападающий Ливерпуля Юго Экитике – 90 миллионов евро по версии Transfermarkt, что на сорок миллионов больше номинальной цены Хави Симонса.

В ответном матче 1/4 финала ЛЧ против ПСЖ (0:2) 23-летний француз получил одну из самых сложных травм в футболе – полный разрыв ахиллова сухожилия.

Теперь форварда ожидает восстановление сроком в 8 – 9 месяцев, сообщает официальный сайт Ливерпуля. Напомним, что Экитике дебютировал за сборную Франции во Вроцлаве, где в прошлом году 5 сентября сборная Франции одолела Украину на старте отбора к ЧМ.

В активе игрока Ливерпуля два гола в восьми матчах за национальную команду.

Не сыграет за сборную Бразилии 28-летний центральный защитник Эдер Милитао (25 миллионов по версии Transfermarkt). В 2026 году двукратный победитель ЛЧ львиную долю времени провел за восстановлением повреждения двуглавой мышцы левого бедра.

На днях, к сожалению, произошел рецидив, поэтому защитник пробудет вне игры как минимум до старта следующего клубного сезона.

Милитао выступает за сборную Бразилии с 2018 года: два гола в 38 матчах.

Эдер Милитао / Фото: Ла Лига

Сборная Германии потеряла одного из своих ветеранов – Сержа Гнабри, которого Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро. О травме немца стало известно 18 апреля.

По информации официального сайта Баварии, у футболиста разрыв приводящей мышцы правого бедра. Ожидается, что реабилитация займет около 4 месяцев.

За сборную Германии Гнабри выступает с 2016 года. В 59 матчах ему удалось забить 26 раз и отдать 11 ассистов.

Кто под вопросом?

Самым ценным из тех, кто рискует пропустить Мундиаль является 18-летний Ламин Ямаль – 200 миллионов евро на Transfermarkt. На прошлой неделе Барселона минимально одолела Сельту (1:0). Единственный гол с пенальти забил Ямаль, который реализовал одиннадцатиметровый.

После этого вингер упал на газон и схватился за ногу. В Барселоне сообщили, что после медицинского обследования у вингера диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ожидается, что он пропустит остаток сезона и если восстановление пройдет удачно – будет доступен для сборной Испании.

Несмотря на юный возраст, у Ямаля уже 12 ассистов и шесть голов в 25 матчах за сборную Испании. В составе "фурии рохи" он становился победителем Евро-2024.

Пенальти и повреждения Ламина Ямаля в матче против Сельты

Сейчас в режиме ожидания находится также и сборная Германии. Если с Сержем Гнабри все ясно, то вот Феликс Нмеча (50 миллионов евро по версии Transfermarkt) сохраняет неплохие шансы поехать на главный старт четырехлетия. Его возвращение на поле ожидается в мае.

Нмеча забил один гол в шести играх за "Маншафт".

