Неприятный инцидент произошел в матче чемпионата Испании, где каталонцы победили со счетом 1:0. Автор единственного гола не смог доиграть встречу после реализованного пенальти, пишет Mundo Deportivo.

Что случилось с Ямалем?

18-летний вингер открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый на 40-й минуте встречи. Однако во время исполнения удара он почувствовал боль, упал на газон и не смог продолжить игру.

Главный тренер каталонцев сразу заменил футболиста, не рискуя его здоровьем. Вместо испанца в конце первого тама на поле вышел Барджи.

Первые детали повреждения и тревожные сигналы

По предварительной информации, у Ямаля диагностировали растяжение задней поверхности бедра.

Впоследствии испанские СМИ сообщили о разрыве подколенного сухожилия левой ноги. Эта травма ставит под сомнение участие испанца на ЧМ-2026, дальнейшие тесты будут проведены в четверг.

Если подозрение о разрыве подтвердится, то вингер пропустит остаток сезона. Впрочем, он успеет восстановиться до Мундиаля.

