Неприятный инцидент произошел в матче чемпионата Испании, где каталонцы победили со счетом 1:0. Автор единственного гола не смог доиграть встречу после реализованного пенальти, пишет Mundo Deportivo.
Что случилось с Ямалем?
18-летний вингер открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый на 40-й минуте встречи. Однако во время исполнения удара он почувствовал боль, упал на газон и не смог продолжить игру.
Главный тренер каталонцев сразу заменил футболиста, не рискуя его здоровьем. Вместо испанца в конце первого тама на поле вышел Барджи.
Первые детали повреждения и тревожные сигналы
По предварительной информации, у Ямаля диагностировали растяжение задней поверхности бедра.
Впоследствии испанские СМИ сообщили о разрыве подколенного сухожилия левой ноги. Эта травма ставит под сомнение участие испанца на ЧМ-2026, дальнейшие тесты будут проведены в четверг.
Если подозрение о разрыве подтвердится, то вингер пропустит остаток сезона. Впрочем, он успеет восстановиться до Мундиаля.
Ямаль в этом сезоне
- По данным Flashscore, в текущем сезоне Ламин Ямаль провел 45 матчей за Барселону, забил 24 гола и отдал 18 ассистов.
- Испанского футболиста оценивают в 221 миллион евро.
- Сейчас Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 82 очка в 32-х турах.